В Госдуме сделали циничное заявление о войне со всеми постсоветскими республиками

Такие желания Москвы называют "мерами по обеспечению мира".

Депутат российской Государственной думы от правящей партии "Единая Россия" Евгений Федоров заявил, что РФ могут ожидать войны со всеми республиками, ранее входившими в состав Советского Союза.

Об этом он заявил в одном пропагандистском Телеграмм-канале "Путин в Телеграмм".

"Все бывшие республики рано или поздно будут конфликтовать, или воевать с Россией. Это вопросы теории. Некоторые из них будут не сейчас: Беларусь. Грузия уже воевала, Украина. Это касается в полном объеме и Армении", — заявил Федоров.

По его словам, потенциальная оккупация постсоветских республик – это "возвращением в состав РФ". Захватнические планы Москвы он называет не "хотилками", а "мерами по обеспечению мира".

Федоров цинично заявил, мол, во избежание войны якобы существует только один способ — это "присоединение" этих государств к Российской Федерации "дипломатическим путем".

Как сообщалось, Reuters пишет, что разрыв России с Арменией усугубляет сомнения относительно влияния Кремля в бывшем СССР, а также способности Москвы удерживать и распространять власть на части бывшего Союза.

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