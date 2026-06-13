Владимир Путин. / © Associated Press

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Депутат Государственной думы России от Коммунистической партии Вячеслав Мархаев раскритиковал Кремль и стратегию ведения войны. Он призвал к «четкому плану» войны. Это противоречит нарративу Кремля.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Российский депутат опубликовал сообщение на своих страницах в соцсетях, в которых резко высказались о войне и пропаганде. Он обвинил Кремль в использовании таких событий как День победы и Петербургский международный экономический форум для демонстрации ложного ощущения процветания и «личного обогащения элиты».

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Мархаев подчеркнул, что заявления о якобы благосостоянии происходят на фоне постоянных запретов, ограничений и финансового бремени для рядовых россиян. Более того, он неожиданно обвинил политическую элиту Российской Федерации в потере связи с потребностями русского народа.

Депутат от КПРФ признал, что украинские вооруженные силы расширяют географический охват своих дальнобойных ударов по России, а также жестко высказался о войне в Украине. Неожиданно Мархаев подверг критике Кремль за публичное ограничение своих военных целей со всей Украины только теми районами, которые Россия захватила.

По его словам, Москве якобы необходим четкий публичный план завершения войны в Украине, основанный на национальных интересах России.

«В ISW не заметили никаких признаков того, что аккаунты Мархаева в социальных сетях были сломаны. РосСМИ и так называемые милблогеры, в частности связанные с Кремлем, на момент написания этой статьи не распространяли заявления Мархаева», — говорится в тексте аналитиков.

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Напомним, в Кремле снова истерят из-за Украины и дерзко продолжают заявлять, что якобы приветствуют «мирное урегулирование». В частности, пресс-секретарь МИД Марию Захарову возмутили пять базовых условий мира, озвученные лидерами Великобритании, Франции и Германии. По ее словам, якобы они «выдвигают заведомо неприемлемые для Москвы условия».

В то же время, сам диктатор Владимир Путин закручивает гайки, чтобы сохранить власть. Диктатор 10 июня подписал закон, разрешающий российским властям изымать имущество граждан, обвиняемых в преступлениях против интересов РФ за рубежом.

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