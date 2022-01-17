В Госпогранслужбе отреагировали на заявление Порошенко, что ему якобы "долго не отдавали паспорт"

В Госпогранслужбе отреагировали на заявление Порошенко, что ему якобы "долго не отдавали паспорт"

Пограничники проверяли документы Порошенко столько времени, как того требует процедура, отметили в пресс-центре Госпогранслужбы.

В Государственной пограничной службе прокомментировали ситуацию, сложившуюся на паспортном контроле в аэропорту "Жуляны" с пятым президентом Петром Порошенко. А заявления поклонников Порошенко, которого якобы не хотели пускать в страну, пограничники назвали манипулятивными.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что в ходе пересечения государственной границы Петром Порошенко пограничники четко придерживались норм законодательства.

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"Во время мер контроля о прибытии Петра Порошенко в Украину пограничники сообщили представителям правоохранительных органов. Пограничники также фиксировали манипуляции от отдельных лиц, которые якобы данное лицо пытаются не пропустить в Украину. Жаль, что не все граждане, в том числе народные депутаты и 5-й Президент Украины не осведомлен со статьей 33 Конституции Украины ", — говорится в сообщении.

Также в прессцентре Госпогранслужбы подчеркивают, что пограничники проверяли документы Порошенко столько времени, как требует процедура. "Каждое лицо проходит определенные меры пограничного контроля, продолжающиеся необходимое количество времени", — отметили пограничники.

В дальнейшем Петр Порошенко был оформлен в приграничном отношении на въезд в Украину.

Напомним, 17 января около 9 утра в международном аэропорту "Жуляны" приземлился самолет с действующим народным депутатом, бывшим президентом Петром Порошенко. Во время прохождения паспортного контроля к нему подошел сотрудник Государственного бюро расследований с повесткой по вызову в суд, политик отказался. В это время пограничники проверяли паспорт бывшего президента. По словам Порошенко, они затягивали продолжающуюся 15 мин процедуру проверки его документов, чтобы его не пустили в Украину.

Напомним, 20 декабря Государственное бюро расследований официально подтвердило и опубликовало видео о вручении подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко . Подозрение вручили по делу о так называемом "угольном госизмене".

Перед Новым годом, 29 декабря, Печерский районный суд Киева рассмотрел заявление прокурора, которым тот просил вернуть на доработку ходатайство о содержании под стражей подозреваемого в государственной измене пятого президента Петра Порошенко.

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