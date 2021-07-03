В ГПСУ отчитались, что на границе с Беларусью нет никаких признаков ее перекрытия

В ГПСУ отчитались, что на границе с Беларусью нет никаких признаков ее перекрытия

За прошедшие сутки на въезд в Украину из Беларуси пропущено почти 2000 человек, а в обратном направлении — более 1700 человек.

За прошедшие сутки существенных изменений обстановки или уменьшения пропускных операций на границе Украины с Республикой Беларусь не наблюдалось.

Об этом в субботу, 3 июля, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Вчера вечером оперативные дежурные Житомирского и Черниговского пограничных отрядов получили информацию от дежурных смежных органов охраны границы Республики Беларусь, что эти органы с 20.00 2 июля перешли на усиленную охрану границы. Стоит отметить, что такое усиление — это обычная практика во время празднования различных знаменательных дат, а сегодня в Беларуси отмечают День Республики ", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что за минувшие сутки на въезд в Украину из Беларуси пропущено почти 2000 человек, а в обратном направлении — более 1700 человек.

"Эти показатели выше, чем среднесуточные за прошлый месяц, что, вероятно, связано с выходными. Сегодня также наблюдается довольно ритмичное движение через пункты пропуска на этом участке. В пропускных операциях никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы, как это сообщали СМИ со ссылкой на Александра Лукашенко, не наблюдается ", — резюмировали пограничники.

Ранее сообщалось, что Лукашенко приказал пограничникам полностью закрыть границу с Украиной из-за якобы "поступления огромного количества оружия".

В Министерстве иностранных дел Украины, однако, рассказали, что не получали официальных уведомлений о закрытии границы.

В свою очередь правительство США уже пообещало привлечь правительство самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко к ответственности из-за закрытия границы с Украиной.

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