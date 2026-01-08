В Гренландии предлагают провести переговоры с США: что известно

Гренландия / © Associated Press

Реклама

Лидер гренландской оппозиции Пеле Броберг призвал правительство острова начать прямые переговоры с Вашингтоном без участия Копенгагена. Такое заявление прозвучало на фоне возобновившихся попыток президента США Дональда Трампа установить контроль над стратегически важным арктическим островом.

Об этом пишет Reuters.

Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дании, где Копенгаген сохраняет за собой право определять внешнюю и оборонную политику. Пеле Броберг, возглавляющий партию «Налерак», отметил, что посредничество Дании только создает дополнительную напряженность в отношениях между Гренландией и Соединенными Штатами. Несмотря на то, что его партия не входит в правящую коалицию, она имеет значительную поддержку избирателей и выступает за полную независимость острова.

Реклама

Как сообщает издание, оппозиция предлагает рассмотреть вариант соглашения о «свободной ассоциации», по которому остров получал бы военную и финансовую помощь от Вашингтона в обмен на стратегические права, не становясь при этом официальной территорией США.

Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт уже прокомментировала эту инициативу, назвав прямые переговоры без участия Дании невозможными с юридической точки зрения. Она отметила, что правительство обязано уважать законы Королевства и установленные правила решения общих вопросов. В то же время, она выразила надежду на стабилизацию отношений во время предстоящей встречи с государственным секретарем США Марко Рубио, которая должна состояться на следующей неделе.

Отмечается, что геополитический интерес Вашингтона к Гренландии объясняется ее критическим расположением для американской системы противоракетной обороны и богатыми залежями минеральных ресурсов.

Это вызывает обеспокоенность и в Европе: глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила, что блок уже обдумывает реакцию на случай реализации планов США по приобретению острова. Тем временем послы НАТО в Брюсселе согласовали необходимость укрепления безопасности в Арктике и усиления своего присутствия в регионе.

Реклама

Ситуация в самой администрации Трампа остается неоднозначной. Пока госсекретарь Марко Рубио пытается придерживаться дипломатического курса, вице-президент Джей Ди Венс подчеркивает решимость Белого дома. В интервью Fox News он заявил, что президент готов уйти настолько далеко, сколь это будет необходимо для защиты интересов Америки в регионе.

Что известно о ситуации в Гренландии

Напомним, после завершения военной операции в Венесуэле Дональд Трамп заявил, что ему «действительно нужна Гренландия». Мол, этот остров стратегически необходим для обороны США, потому что он окружен российскими и китайскими кораблями.

В то же время Дания, которой принадлежит остров, осудила новые заявления Трампа. Премьер-министр страны Мэтте Фредериксен подчеркнула, что США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран Датского Королевства.

Дональд Трамп заявил, что интерес Вашингтона к Гренландии связан исключительно с вопросами национальной безопасности, а не с добычей природных ресурсов.

Реклама

Проблема в том, что Гренландия уже принадлежит Дании, и большинство гренландцев не хотят становиться частью США. Особенно тревожит европейцев, что эта стратегия очень напоминает имперские подходы Владимира Путина.