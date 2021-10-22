В Грузии опубликовали видео с Саакашвили в грузовике со сметаной

В Грузии опубликовали видео с Саакашвили в грузовике со сметаной

Кадры пересечения границы экс-президентом Грузии транслировал провластный телеканал.

В пятницу, 22 октября, грузинский телеканал "Имеди" в своем сюжете опубликовал видео, на котором експрезидент страны Михеил Саакашвили на пути в Грузию рассказывает, что его якобы похитили. Запись сделана в грузовике с молочными продуктами, в частности, со сметаной на мобильный телефон политика.

На опубликованном видео Саакашвили рассказывает, что его якобы похитили и он не знает, спецслужбы какой страны стоят за этим.

В сюжете говорится о том, что политик, наверное, таким образом готовил инсценировку на тот случай, если не сможет попасть в Грузию.

Как сообщает портал "Грузия онлайн", адвокат Саакашвили Бека Басилая заявил, что появление видео с телефона Саакашвили в программе "Имеди" означает, что его туда передала прокуратура, при этом не подтвердив и не опровергнув, что видео настоящее.

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Между тем на странице Михеила Саакашвили в Facebook появился его комментарий на опубликованные кадры. "Вместо распространение моих шуточных видео с различных экзотических мест, рекомендую '' правительству '' и категорически требую привести меня в свой "суд", чтобы грузинские граждане и международное сообщество услышали правду обо всем от меня. Или вы больше всего боитесь правды? " — говорится в заметке в соцсети.

Напомним, что в среду, 20 октября, грузинская прокуратура выдвинула экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили, который вернулся на родину после 8 лет отсутствия, обвинение в незаконном пересечении границы.

Ранее Михеил Саакашвили мотивировал свое решение вернуться в Грузию тем, что намерен принять участие в протестах после местных выборов. Однако, на родине он сразу был задержан. После ареста политик объявил голодовку и называет себя политзаключенным.



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