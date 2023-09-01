В Грузии партия власти объявила о начале процедуры импичмента президента: что произошло

Партия власти в Грузии "Грузинская мечта" объявила о запуске процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили. К этому пришли из-за ее поездки в Европу, которую не согласовало правительство.

Об этом заявил лидер партии Ираклий Кобахидзе, сообщает "Эхо Кавказа".

"Для завершения импичмента необходима поддержка 100 парламентариев, и поэтому без голосов радикальной оппозиции у него нет перспективы выполнения. Несмотря на это, на заседании политсовета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента президента Грузии", – сказал он.

По словам Кобахидзе, Зурабишвили якобы нарушила конституцию. Ведь глава государства может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия правительства. К слову, в правительстве заявляли, что не одобрили поездки Зурабишвили в Германию, Украину, Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, ОАЭ, Болгарию, Чехию и Израиль.

Кстати, грузинская президент 31 августа встретилась в Берлине с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, а 1 сентября у нее запланирована встреча в Брюсселе с главой Евросовета Шарлем Мишелем. В администрации грузинского президента заявили, что Зурабишвили начинает встречи с европейскими лидерами "в поддержку предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС".

Кобахидзе считает, что визиты президента "контрпродуктивны" и могут помешать получению Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС. Он объявил, что в ближайшее время будут собраны подписи членов парламентского большинства, а представление о процедуре импичмента направлено в Конституционный суд. Суд должен в течение месяца подготовиться к выводу, после чего вопрос будет рассмотрен в парламенте.

Напомним, правительство Грузии не дало согласия на около десятка визитов президентки на следующие полгода, большинство из них – в Европу.

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