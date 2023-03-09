В Грузии противостояние участников акции протеста и спецназа продолжается: демонстранты не собираются уходить (фото, видео)

В Тбилиси в 4:30 утра по местному времени продолжается акция протеста.
Несколько тысяч собравшихся не уходят с проспекта Руставели и ждут утром большое подкрепление из разных городов Грузии.
Об этом сообщает Telegram-канал "Николай Левшиц".
Несмотря на температуру +3° активисты поддерживают друг друга и помогают согреться. Выстроили импровизированные баррикады. На проспекте очень много молодёжи.
Спецназ периодически подступает, обливает водой из водометов, закидывает толпу слезоточивым газом и задерживает протестующих.
При этом, большинство участников расходится не планирует и акция против закона об иностранных агентах продолжается.
На проспекте Руставели перевернули и подожгли машину спецслужб МВД.
Напомним, что в Грузии митингующие скандируют в адрес спецназа "Русские" и делают ограждения из мусорных баков и скамеек.
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