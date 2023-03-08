В Грузии разогнали протест перед зданием парламента: люди остались за баррикадами

В Тбилиси спецназ полностью занял территорию, прилегающую к парламенту Грузии.

Об этом пишет «Эхо Кавказа» со ссылкой на «ИнтерпрессНьюс».

Силовики разогнали граждан, находившихся перед зданием парламента, используя водомет и слезоточивый газ, и разместились на части проспекта Руставели.

Ранее сотрудники спецназа также водометами и слезоточивым газом разогнали протестующих на улицах, прилегающих к парламенту, как на улице Чичинадзе, так и на улице 9 апреля, и заняли обе стороны законодательного органа.

Участников акции непосредственно на территории, прилегающей к парламенту, больше нет, но они по-прежнему остаются за баррикадами спецназа.

Участники протеста отходят в переулки, пишут местные Telegram-каналы. Тем временем машины с силовиками продолжают прибывать в центр города.

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Протесты в Грузии: что произошло

Напомним, что ранее в Грузии полиция начала задерживать участников акции протеста. Сообщается о нескольких задержанных.

Ранее мы писали о том, почему собралась возмущенная толпа в Тбилиси и при чем здесь Россия.

Добавим, что в Грузии вспыхнули массовые протесты 7 марта после того, как парламент в первом чтении поддержал законопроект об "агентах иностранного влияния". Протестующие называют его "российским" и создающим угрозу для евроинтеграции Грузии.

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