В Грузии разогнали протест перед зданием парламента: люди остались за баррикадами

Спецназ полностью занял территорию, прилегающую к парламенту Грузии.
В Тбилиси спецназ полностью занял территорию, прилегающую к парламенту Грузии.
Об этом пишет «Эхо Кавказа» со ссылкой на «ИнтерпрессНьюс».
Силовики разогнали граждан, находившихся перед зданием парламента, используя водомет и слезоточивый газ, и разместились на части проспекта Руставели.
Ранее сотрудники спецназа также водометами и слезоточивым газом разогнали протестующих на улицах, прилегающих к парламенту, как на улице Чичинадзе, так и на улице 9 апреля, и заняли обе стороны законодательного органа.
Участников акции непосредственно на территории, прилегающей к парламенту, больше нет, но они по-прежнему остаются за баррикадами спецназа.
Участники протеста отходят в переулки, пишут местные Telegram-каналы. Тем временем машины с силовиками продолжают прибывать в центр города.
Протесты в Грузии: что произошло
Напомним, что ранее в Грузии полиция начала задерживать участников акции протеста. Сообщается о нескольких задержанных.
Ранее мы писали о том, почему собралась возмущенная толпа в Тбилиси и при чем здесь Россия.
Добавим, что в Грузии вспыхнули массовые протесты 7 марта после того, как парламент в первом чтении поддержал законопроект об "агентах иностранного влияния". Протестующие называют его "российским" и создающим угрозу для евроинтеграции Грузии.
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