В Грузии Саакашвили объявил голодовку после задержания - омбудсмен

Он не оказывал сопротивления во время задержания.

Бывший президент Грузии Михеила Саакашвили объявил голодовку и объявил себя политическим заключенным.

Об этом что заявила народный защитник Грузии Нино Ломджария, - пишут "Новости-Грузия".

Саакашвили был задержан в Тбилиси после того, как восемь лет не был на родине, встретился с омбудсменом в пенитенциарном заведении, куда он был помещен несколько часов назад.

По словам Ломджария, у Михеила Саакашвили нет особых жалоб на здоровье. Он также сообщил, что сам открыл дверь квартиры полиции и не оказывал сопротивления во время задержания.

"Его задержали сегодня в Тбилси, в съемной квартире, задержала полиция, он был в квартире один, сила использована не была", сказала Ломджария.

"Саакашвили объявил голодовку. И, как гражданин Украины, он требует встречу с консулом Украины", отметила омбудсмен.

По ее словам, голодовку Саакашвили объявил потому, что не согласен с выдвинутыми против него обвинениями и с вынесенными ранее приговорами по уже рассмотренным в суде делам.

Кроме того, бывший президент не захотел говорить об обстоятельствах своего приезда в Грузию, отметила Ломджария.

Вечером в пятницу, 1 октября, грузинские правоохранители задержали бывшего президента Грузии и председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Саакашвили. Приезд бывшего главы государства накануне местных выборов действующая власть Грузии считает попыткой дестабилизировать ситуацию в стране.

ТСН.ua собрал всю известную на теперь информацию об обстоятельствах и причинах этого задержания.

Читайте также:

Не знала о планах сына: мать Саакашвили прилетела в Тбилиси

Новости мира: Саакашвили находится в СИЗО близ Тбилиси - его обвиняют в частности в коррупции

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку