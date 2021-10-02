В Грузии Саакашвили объявил голодовку после задержания - омбудсмен

Он не оказывал сопротивления во время задержания.
Бывший президент Грузии Михеила Саакашвили объявил голодовку и объявил себя политическим заключенным.
Об этом что заявила народный защитник Грузии Нино Ломджария, - пишут "Новости-Грузия".
Саакашвили был задержан в Тбилиси после того, как восемь лет не был на родине, встретился с омбудсменом в пенитенциарном заведении, куда он был помещен несколько часов назад.
По словам Ломджария, у Михеила Саакашвили нет особых жалоб на здоровье. Он также сообщил, что сам открыл дверь квартиры полиции и не оказывал сопротивления во время задержания.
"Его задержали сегодня в Тбилси, в съемной квартире, задержала полиция, он был в квартире один, сила использована не была", сказала Ломджария.
"Саакашвили объявил голодовку. И, как гражданин Украины, он требует встречу с консулом Украины", отметила омбудсмен.
По ее словам, голодовку Саакашвили объявил потому, что не согласен с выдвинутыми против него обвинениями и с вынесенными ранее приговорами по уже рассмотренным в суде делам.
Кроме того, бывший президент не захотел говорить об обстоятельствах своего приезда в Грузию, отметила Ломджария.
Вечером в пятницу, 1 октября, грузинские правоохранители задержали бывшего президента Грузии и председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Саакашвили. Приезд бывшего главы государства накануне местных выборов действующая власть Грузии считает попыткой дестабилизировать ситуацию в стране.
ТСН.ua собрал всю известную на теперь информацию об обстоятельствах и причинах этого задержания.
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