В Грузии суд по делу Саакашвили отложили: названа дата

Саакашвили заявил, что его пытали.
Суд по делу украинского чиновника, экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили в Грузии отложили до 23 декабря на фоне столкновений у здания суда в Тбилиси между полицией и сторонниками бывшего главы государства.
Об этом пишет "Радио Свобода".
"Весь мир поражен тем, что я обращаюсь к вам через эту стеклянную стену вместо того, чтобы свободно передвигаться по созданной мной стране. Все знают, что я не должен сидеть в тюрьме, потому что все обвинения против меня сфабрикованы и политически мотивированы", – сказал Саакашвили.
В какой-то момент Саакашвили перешел на английский язык, сказав, что обращается к международным партнерам Грузии, и обвинил власть в пытках.
"Меня пытали, со мной бесчеловечно обращались, избивали, унижали", – сказал Саакашвили.
Ранее Минюст Грузии неоднократно отказывал Саакашвили в присутствии в зале суда из-за мер безопасности и риска ухудшения состояния здоровья. Ему предлагали участвовать в процессе дистанционно или проводить судебные заседания в тюрьме, однако политик отказался.
Процесс идет в Тбилисском городском суде. Предыдущее заседание прошло 11 октября без Саакашвили. Тогда его не доставили в суд из-за, как объяснили в пенитенциарной системе, – меры безопасности и состояние здоровья голодавшего тогда политика.
1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. Сегодня на суде рассматривается дело о разгоне митинга 7 ноября 2007 года.
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