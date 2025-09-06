В ГУР оценили масштаб поддержки РФ со стороны Ирана

Сотрудничество Ирана и России

Реклама

Поддержка РФ со стороны Ирана снизилась с начала войны. Сейчас производство «Шахедов» носит локализованный характер в РФ.

Об этом в интервью «Новости.LIVE» рассказал спикер ГУР МО Андрей Юсов.

Объемы иранской помощи значительно упали, если сравнивать с прошлыми годами.

Реклама

«На первых этапах это было в основном иранское производство („Шахедов“ — ред.), сейчас более локализовано», — сказал Юсов.

Есть также информация о передаче другой номенклатуры вооружения.

«Но мы понимаем, что есть обстоятельства и события внешнеполитического характера, и Иран сосредоточен больше на своих проблемах», — заключил Юсов.

Напомним, по данным Reuters, дальнобойными ударами Украины выведены 17% мощности нефтепереработки России. В ГУР подтвердили эту информацию и подчеркнули, что она не скрыта. Все данные мониторинга открыты.

Реклама

Есть сведения о количестве поражений, а также объективная фиксация. В частности, сами граждане РФ охотно публикуют кадры, подтверждающие удары.

«Очереди на заправках тоже все видят. Что можем подтвердить из закрытых перехватов тех, что в отдельных подразделениях оккупантов действительно вводится уже ограничение на горюче-смазочные материалы», — отметил представитель ГУР МО Андрей Юсов.