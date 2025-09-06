- Дата публикации
Категория
Политика
В ГУР оценили масштаб поддержки РФ со стороны Ирана
В начале полномасштабного вторжения России в Украину поддержку агрессору Иран оказывал в гораздо большей степени.
Поддержка РФ со стороны Ирана снизилась с начала войны. Сейчас производство «Шахедов» носит локализованный характер в РФ.
Об этом в интервью «Новости.LIVE» рассказал спикер ГУР МО Андрей Юсов.
Объемы иранской помощи значительно упали, если сравнивать с прошлыми годами.
«На первых этапах это было в основном иранское производство („Шахедов“ — ред.), сейчас более локализовано», — сказал Юсов.
Есть также информация о передаче другой номенклатуры вооружения.
«Но мы понимаем, что есть обстоятельства и события внешнеполитического характера, и Иран сосредоточен больше на своих проблемах», — заключил Юсов.
Напомним, по данным Reuters, дальнобойными ударами Украины выведены 17% мощности нефтепереработки России. В ГУР подтвердили эту информацию и подчеркнули, что она не скрыта. Все данные мониторинга открыты.
Есть сведения о количестве поражений, а также объективная фиксация. В частности, сами граждане РФ охотно публикуют кадры, подтверждающие удары.
«Очереди на заправках тоже все видят. Что можем подтвердить из закрытых перехватов тех, что в отдельных подразделениях оккупантов действительно вводится уже ограничение на горюче-смазочные материалы», — отметил представитель ГУР МО Андрей Юсов.