В ГУР сделали заявление о намерениях Приднестровья "присоединиться" к России

Разведчики прокомментировали информацию, что непризнанное Приднестровье будет проситься к России.
Депутаты непризнанного Приднестровья на своем съезде, 28 февраля 2024 года, не планируют обращаться к Владимиру Путину с просьбой войти в состав России.
Об этом сообщает Главное управление разведки.
"Распространение информации о якобы таких намерениях носит все признаки сознательной дезинформационной кампании с целью дестабилизации ситуации в регионе", — отметили в ГУР.
Напомним, 28 февраля в Приднестровье планируется впервые за 18 лет провести съезд депутатов всех уровней. Приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба считает, что обращение в Россию об аннексии региона, вероятно, будет принято на этом съезде.
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