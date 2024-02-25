В ГУР сделали заявление о намерениях Приднестровья "присоединиться" к России

Разведчики прокомментировали информацию, что непризнанное Приднестровье будет проситься к России.

Депутаты непризнанного Приднестровья на своем съезде, 28 февраля 2024 года, не планируют обращаться к Владимиру Путину с просьбой войти в состав России.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

"Распространение информации о якобы таких намерениях носит все признаки сознательной дезинформационной кампании с целью дестабилизации ситуации в регионе", — отметили в ГУР.

Напомним, 28 февраля в Приднестровье планируется впервые за 18 лет провести съезд депутатов всех уровней. Приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба считает, что обращение в Россию об аннексии региона, вероятно, будет принято на этом съезде.

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