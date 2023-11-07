В ГУР высмеяли "рты Кремля" за заявления о двойниках Путина

Убеждения со стороны Кремля об отсутствии у Путина двойников, и что он бодр и полон сил, свидетельствует совершенно об противоположных процессах.

Опровержение со стороны представителей Кремля информации о существовании двойников президента России Владимира Путина наталкивает на совершенно противоположное заключение.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил в эфире Radio NV.

Напомним, спикер президента РФ Дмитрий Песков после слухов о "смерти" Путина прокомментировал информацию о существовании его двойников. Он сказал, что "Путин у нас один".

Информация от ГУР о двойниках Путина

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Представитель ГУР сообщил, что информация об использовании технологий двойников для Путина была подтверждена из многих источников.

"Когда официальные рты Кремля начинают опровергать и кратно повторять о том, что на самом деле двойников Путина не существует, вывод напрашивается совершенно противоположный. Достоверная информация об использовании технологий двойников для российского диктатора была, и получила подтверждение из многих источников – не только в Украине", – прокомментировал заявления Пескова Юсов.

Он отметил, что такую информацию тяжело скрывать, и она "начинает подтачивать образ российского диктатора изнутри".

По словам представителя ГУР, упомянутый факт вместе с другими событиями, к которым причастны российские спецслужбы — например еврейские погромы в Махачкале или бунт и поход на Москву владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, — "делегитимизирует образ российского диктатора".

"То, что они все чаще вынуждены доказывать, что он на самом деле жив и что двойников нет, и он активен, бодр, полон сил, свидетельствует абсолютно об противоположных процессах – об угасании и делегитимизации образа российского диктатора. Независимо от того, в каком физическом состоянии он находится на самом деле", – рассказал Юсов.

Напомним, японские специалисты по распознаванию лиц и голосовой идентификации подтвердили, что Путина на публичных мерах подменяют двойники. По выводам экспертов, у диктатора есть по меньшей мере двое двойников.

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