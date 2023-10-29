В ХАМАСе готовы отпустить российских заложников: смотрят на РФ как на ближайшего друга

Палестинское движение ХАМАС получило от российского МИДа список россиян, которые могут быть среди заложников, ищет их и готово отпустить.

Об этом заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук, сообщает российское пропагандистское «издание» РИА Новости.

"От российской стороны через МИД мы получили список граждан, имеющих двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и будем тщательно обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как нашего ближайшего друга", — сказал он.

По словам Марзука, всего в списке восемь имен.

"О мирных гражданах, которые были взяты и сейчас находятся в Газе, мы к ним относимся как к гостям. Сейчас мы ищем тех людей. Это сложно, но мы ищем. И как только найдем, то отпустим. Несмотря на сложности из-за нынешней ситуации", – резюмировал он.

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Напомним, как стало известно накануне, в четверг, 26 октября, в Москву прибыла делегация палестинской группировки ХАМАС, боевики которой 7 октября совершили террористическую атаку на Израиль из Сектора Газы.

Нападение ХАМАСа на Израиль: какая ситуация

Ночью 27 октября Израиль направил танки и войска в сектор Газа в рамках второго рейда. Израильская армия нанесла удары по боевикам и объектам ХАМАСа.

Армии Штатов и Южной Кореи на этой неделе провели совместные военные учения с боевыми стрельбами, чтобы отточить свои навыки противостоять угрозам "в стиле ХАМАС" со стороны опасного соседа Сеула – Северной Кореи.

Соединенные Штаты также выберут время и способ ответа на атаки на американские базы на Ближнем Востоке.

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