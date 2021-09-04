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В Харькове с 11 сентября стартует процесс выборов преемника Кернеса

В Харькове с 11 сентября стартует процесс выборов преемника Кернеса

УНИАН

Выборы Харьковского городского головы состоятся, по решению Верховной Рады, 31 октября.

Харьковская городская избирательная комиссия приняла постановление о начале процесса внеочередных выборов Харьковского городского головы от 11 сентября.

Соответствующее постановление опубликовал Харьковский городской совет.

"Объявить с 11 сентября 2021 года начало избирательного процесса внеочередных выборов Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области, назначенных на 31 октября 2021", — говорится в документе.

Напомним:

  • 30 августа секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов подписал распоряжение об организационных мероприятиях по подготовке и проведению внеочередных выборов Харьковского городского головы, которые состоятся, по решению Верховной Рады, 31 октября. Результаты выборов должны быть установлены до 12 ноября включительно.
  • Как свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг", если бы выборы мэра Харькова состоялись в ближайшие выходные, их бы выиграл исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов. Терехов также возглавляет рейтинг доверия.
  • 4 ноября 2020 Геннадия Кернеса официально объявили избранным городским головой Харькова по результатам выборов, которые состоялись 25 октября. В ночь на 17 декабря Кернес умер от осложнений COVID-19 в берлинской клинике, где находился с сентября после подтверждения диагноза.

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