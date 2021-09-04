В Харькове с 11 сентября стартует процесс выборов преемника Кернеса

В Харькове с 11 сентября стартует процесс выборов преемника Кернеса

Выборы Харьковского городского головы состоятся, по решению Верховной Рады, 31 октября.

Харьковская городская избирательная комиссия приняла постановление о начале процесса внеочередных выборов Харьковского городского головы от 11 сентября.

Соответствующее постановление опубликовал Харьковский городской совет.

"Объявить с 11 сентября 2021 года начало избирательного процесса внеочередных выборов Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области, назначенных на 31 октября 2021", — говорится в документе.

Напомним:

30 августа секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов подписал распоряжение об организационных мероприятиях по подготовке и проведению внеочередных выборов Харьковского городского головы, которые состоятся, по решению Верховной Рады, 31 октября. Результаты выборов должны быть установлены до 12 ноября включительно.

Результаты выборов должны быть установлены до 12 ноября включительно. Как свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг", если бы выборы мэра Харькова состоялись в ближайшие выходные, их бы выиграл исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов. Терехов также возглавляет рейтинг доверия.

Терехов также возглавляет рейтинг доверия. 4 ноября 2020 Геннадия Кернеса официально объявили избранным городским головой Харькова по результатам выборов, которые состоялись 25 октября. В ночь на 17 декабря Кернес умер от осложнений COVID-19 в берлинской клинике, где находился с сентября после подтверждения диагноза.

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