В Харькове состоится заседание СНБО: что рассмотрят

В Харькове состоится заседание СНБО: что рассмотрят

Заседание состоится в Харьковской ОГА.

В пятницу, 11 февраля, в Харькове пройдет выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 11 февраля.

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Повестку дня заседания, которое начнется в 15:30 в здании Харьковской ОГА, обнародовал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, этот вопрос инициировал президент Владимир Зеленский.

Заседание, в частности, будет посвящено блокаде российскими войсками акваторий Черного и Азовского морей и Керченского пролива. Кроме рисков для морского судоходства Украины члены совета рассмотрят вопросы организации Территориальной обороны.

В Харькове состоится заседание СНБО по блокаде российскими войсками акваторий морей | Новости Украины

Как сообщалось, для проведения ракетных и артиллерийских учений российские военные перекрыли четыре района Черного и Азовского морей. Черное море будет перекрываться в северо-западной части вплоть до 12-мильной прибрежной зоны Украины. На Азове – от побережья оккупированного Крыма до Краснодарского края. Впрочем, никаких коридоров, чтобы торговые суда могли добраться до портов, не предусмотрено.

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