В Харьковской области продолжается обязательная эвакуация Купянского района: детали

В Харьковской области продолжается обязательная эвакуация Купянского района, где продолжаются активные боевые действия.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, — пишет Укринформ.

«По эвакуации из Купянского направления, которое сейчас является самым горячим, — там проходит линия фронта и враг постоянно пытается атаковать позиции наших военных. Поэтому мы объявили обязательную эвакуацию, разъясняем это населению», – заметил Синегубов.

Враг ежедневно обстреливает населенные пункты Купянской общины. Поэтому продолжается эвакуация оттуда гражданского населения, прежде всего семей с детьми и маломобильных людей.

"Усилиями ОВА и с помощью волонтерских организаций мы вывозим всех, кто хочет покинуть опасные места", — подчеркнул чиновник.

Начальник ОВА отметил, что все эвакуированные люди получают гуманитарную помощь и бесплатное жилье в относительно безопасных районах Харьковщины или за пределами области. Сегодня город Житомир готов разместить в достаточно комфортных условиях 500 семей с детьми из Купянска.

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Напомним, Кабинет Министров Украины 7 марта одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Под соответствующие критерии применения принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подпадает только город Бахмут Донецкой области.

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