В Харьковской области усилят эвакуацию из Купянщины и Изюмщины

234 ребенка с семьями были эвакуированы с 9 сентября по 14 октября.

Российские оккупанты обостряют ситуацию на Купянском направлении.

Об этом начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал в эфире "Единых новостей".

Только за последние сутки захватчики совершили 26 атак. Силы обороны приостановили все штурмовые деяния противника. Чтобы обезопасить жителей Купянского городского территориального общества во время заседания Совета обороны области было принято решение об усилении мер по эвакуации гражданского населения.

"Эвакуация семей с детьми из прифронтовых общин Купянского района продолжается и сейчас. 234 ребенка с семьями были эвакуированы с 9 сентября по 14 октября. Осталось эвакуировать еще 35 детей. В связи с ситуацией безопасности сегодня было принято решение об усилении мер по эвакуации гражданского населения в Купянском районе, в том числе в городе Купянск", — отметил Олег Синегубов.

Кроме того, во время заседания Совета обороны Харьковской области эвакуацию принудительным образом семей с детьми объявили в Боровской тергромаде. Эвакуации подлежат 119 детей из поселка Боровая.

"В общине системно ведется разъяснительная работа с родителями, о необходимости при возможности вывезти детей в безопасные места. Есть предварительная информация, что есть еще семьи, которые в ближайшее время планируют эвакуироваться из общины", — добавил Олег Синегубов.

Желающие эвакуироваться могут обращаться на бесплатную круглосуточную горячую линию по телефону: 0800 33 92 91.

Также читайте На Сумщине объявлена принудительная эвакуация детей и их родителей: из каких населенных пунктов

Добавим, спасатели Донбасса продолжают ежедневно снабжать водой жителей прифронтовых населенных пунктов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Взрывы АРТИЛЕРИИ уже под городами! Мирноград и Покровск пустеют

Читайте также: