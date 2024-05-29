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В Харьковской ОВА опровергли новую волну фейков об отсутствии руководства области

В Харьковской ОВА опровергли новую волну фейков об отсутствии руководства области

Речь идет о якобы уничтожении возраста мобилизации.

Увеличилось количество вражеских фейков.

Очередная волна ИПСО от противника: информационные атаки, направленные на дестабилизацию внутренней ситуации, подрыв доверия к органам власти и ВСУ — продолжаются.

О чем ранее уже сообщала Харьковская ОВА в сообщении в социальных сетях.

Увеличилось количество вражеских фейков, как и о якобы отсутствии руководства области на местах, несооруженные фортификационные сооружения, прорыв россиян на линии фронта. В то же время мошенники от имени Харьковской ОВА объявляют о фейковом «собрании» вроде бы в поддержку ВСУ.

Изложенная информация о запросе на снижение мобилизационного возраста до 17 лет — не соответствует действительности и является очередным враждебным ИПСО.

"Доверяйте только официальным источникам информации и не поддавайтесь враждебным провокациям. Противник и дальше будет пытаться разъединить наше общество. Держим строй. Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские пропагандисты придумали новый фейк о якобы подготовке к "мобилизации" школьников 2008 года рождения.

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