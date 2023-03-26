В Херсонской области оккупанты пытают тех, кто не хочет получать российский паспорт

Для того чтобы заставить украинцев брать российский паспорт – оккупанты угрожают людям физической расправой.

Местное население временно оккупированных территорий продолжает сопротивляться принудительной паспортизации.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Темпы выдачи российских паспортов слишком низки и администрации получают системные выговоры от кремлевских кураторов. Следовательно, в населенных пунктах на временно оккупированных районах Херсона россияне издеваются над гражданским населением. За отказ от паспорта они угрожают "ямой". Неоднократно оккупанты проводили показательные наказания, мужчинам одевали мешок и бросали в окопы.

Также, для давления на людей, россияне используют застенку в Геническе, где издеваются над местным населением. Там подвергаются жестоким пыткам граждане с проукраинскими взглядами, а также те, кто не желает выполнять требования местных оккупационных так называемых властей.

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Таким образом, террористы заставляют население получить паспорт, чтобы избежать расправы. Несмотря на это, жители продолжают сопротивляться и отказываются от российской бумажки.

Напомним, что россияне продолжают принудительную паспортизацию в Донецкой области.

Добавим, что в Мариуполе кафиры не будут выдавать школьникам аттестаты без паспортов РФ. Захватчики заставляют старшеклассников и родителей получать российские документы.

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