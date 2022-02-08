"В ХХІ веке не чертим границы танками": Австрия поддержала введение санкций против РФ в случае нападения на Украину

"В ХХІ веке не чертим границы танками": Австрия поддержала введение санкций против РФ в случае нападения на Украину

Шалленберг заявил, что в разрешении ситуации с угрозой нападения РФ на Украину страны еще не дошли до предела дипломатии.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг назвал ситуацию на линии разграничения на Донбассе "достаточно депрессивной" и подчеркнул, что "чертить границы государства в XXI веке с помощью танков" — недопустимо, нужно двигаться по дипломатическому пути.

Об этом он заявил на пресс-конференции с главами МИД Украины, Чехии и Словакии в Киеве.

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"Мы видим военную агрессию на европейском континенте... Говоря о дипломатии, мы не дошли к ее пределу. И дипломатические честные каналы тоже работают, мы, конечно, не можем ожидать быстрого разрешения ситуации. Но мы не хотим видеть военную конфронтацию, военную агрессию. Мы не чертим границы танками в ХХІ веке", — сказал Шалленберг.

Он заверил, что в случае вторжения РФ в Украину Австрия поддерживает санкции против России.

"Говоря, как австрийский министр иностранных дел есть очень четкое чувство консенсуса в ЕС. Австрия готова оказать поддержку в случае агрессии и поддержать пакет санкций. Это будет болезненно, болезненно для всех. Хотим ли мы идти по этому пути? Нет. Но нам придется использовать такие сдерживающие средства", — добавил он.

Напомним, Байден рассказал, что ждет РФ после пересечения украинской границы танками.

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