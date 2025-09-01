В Хмельницкой области задержали вероятного убийцу Андрея Парубия

Наручники / © Freepik

Десятки полицейских Львовщины и центрального аппарата Нацполиции вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины круглосуточно работали над раскрытием резонансного преступления – убийства Андрея Парубия .

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, операция находилась на личном контроле Президента Украины. Известно, что предполагаемого стрелка задержали на Хмельнитчине всего через полтора дня после преступления.

«Преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега. Но через 24 часа после убийства правоохранители уже вышли на прямой след стрелка, а через 36 часов – его задержали», – подчеркнул Клименко.

Министр поблагодарил полицейских Львовщину и центральный аппарат Нацполиции, сотрудников СБУ, Офис Генерального прокурора и львовскую областную прокуратуру за профессиональную работу.

«Профессиональная и единственная правоохранительная система – основа безопасности и спокойствия в стране», – подытожил он.

Напомним, место народного депутата Андрея Парубия, убитого в субботу, 30 августа, во Львове, может занять журналистка и общественный деятель Татьяна Чорновол, которая сейчас находится в рядах ВСУ.