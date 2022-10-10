В ходе мобилизации в РФ есть и случаи "стандартного раздолбайства" — Медведев

Дмитрий Медведев проспался после очередной попойки и выдал очередной шедевр по поводу войны.

Заместитель Совбеза России Дмитрий Медведев убежден, что Россия должна ответить на "теракт Украины" против Крымского моста только прямым уничтожением террористов.

Об этом он заявил интервью Надане Фридрихсон, — пишут российские пропагандисты из ТАСС.

Также он добавил, что в ходе мобилизации в РФ есть и случаи "стандартного раздолбайства", но главное, что страна объединилась;

"Преступление в Купянске, видео с которым выложил экскомандир "Азова", запрещенный в РФ и признанный террористической организацией, будет расследован", — продолжает убеждать Медведев.

Мобилизация в России

Объявленная кремлевским диктатором Путиным "частичная" мобилизация фактически поглощает небольшие населенные пункты отдаленных регионов России. Призыв происходит методом облав, практически все мужское население призывного возраста насильно доставляют в военкоматы.

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