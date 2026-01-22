В Хорватии сделали заявление об уступках Украины территориями

Флаг Хорватии. / © Pexels

Общая ситуация с Украиной имеет три основных элемента, среди которых первоочередной — завершение войны. Однако пока ситуация не столь положительная, как хотелось бы.

Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время Украинского завтрака в Давосе, пишет zn.ua.

«Если говорить об ограничениях и санкциях, ослаблении российской экономики, все то, что должно было дать эффект, оно пока не перешло политический в эффект в России. Это основная проблема. Мы внимательно следим за ситуацией в России. Там нет ни оппозиции, ни свободы слова. Мы знаем, что это не изменится», — подчеркнул Пленкович.

Он отметил, что перед тем, как решать вопрос вступления Украины в ЕС, нужно закончить войну. По словам премьера Хорватии, все мирные соглашения имеют два аспекта — когда их подписать и исторические последствия, то есть 5-10-20 лет спустя.

«Мой совет не оставлять даже чернильного пятна намека на то, что Украина может уступить даже часть территории. Потому что это создаст прецедент для судьбы стабильности Европы в будущем», — подытожил Пленкович.

Напомним, аналитики ISW продолжают подчеркивать, что Кремль отвергает надежды на мир и выдвигает новые территориальные аппетиты. Кроме того, в Москве заявляют о решении так называемых «коренных причин» вторжения РФ. Заявления кремлевских чиновников пытаются оправдать перед внутренней аудиторией свой отказ от любых условий, вытекающих из переговоров на саммите в Давосе.