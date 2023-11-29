"В Интернете есть много изображений": в Пентагоне прокомментировали информацию о шпионских фото военных баз США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что военный спутник Северной Кореи сделал изображение Белого дома и Пентагона.
Также, мол, этот спутник сделал фото военных баз.
Об этом шла речь во время брифинга спикера Пентагона генерала Патрика Райдера.
Журналисты поинтересовались, как США оценивают эту ситуацию и действительно ли стоит Северная Корея.
"У меня нет никакой информации о том, что сделал северокорейский спутник. Мне больше ничего не предоставить. Я скажу, что в Интернете есть много изображений Пентагона и Белого дома, поэтому я просто оставлю это", — заявил представитель Пентагона.
Также Северная Корея полностью упраздняет межкорейское военное соглашение, предусматривающее размещение сторожевых постов и сосредоточенных войск на линии разграничения.
Поэтому США продолжают пристально смотреть за ситуацией.
"Сейчас у меня нет конкретной информации о вероятном развертывании северокорейских сил. Что я еще раз повторю, так это то, что расширенное сдерживание США — наша приверженность расширенному сдерживанию США в отношении Республики Корея и Японии будет оставаться железной", — подчеркнули в Пентагоне.
До этого министр обороны США Ллойд Остин вернулся из своей второй поездки в этом году на Корейский полуостров, и он очень ясно дал понять, когда был в Сеуле, после семи десятилетий сохранения мира и стабильности на Корейском полуострове, альянс США и Южной Кореи стоит на месте.
Военный аналитик Шон Белл в своем подкасте предположил, что Северная Корея может рассчитывать на технологическую помощь со стороны России в обмен на предоставленное Пхеньяном оружие. Он отметил, что власти КНДР хотят иметь военный спутник и уже дважды пытались запустить его.
Читайте также: