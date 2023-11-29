"В Интернете есть много изображений": в Пентагоне прокомментировали информацию о шпионских фото военных баз США

Также, мол, этот спутник сделал фото военных баз.

Об этом шла речь во время брифинга спикера Пентагона генерала Патрика Райдера.

Журналисты поинтересовались, как США оценивают эту ситуацию и действительно ли стоит Северная Корея.

"У меня нет никакой информации о том, что сделал северокорейский спутник. Мне больше ничего не предоставить. Я скажу, что в Интернете есть много изображений Пентагона и Белого дома, поэтому я просто оставлю это", — заявил представитель Пентагона.

Также Северная Корея полностью упраздняет межкорейское военное соглашение, предусматривающее размещение сторожевых постов и сосредоточенных войск на линии разграничения.

Поэтому США продолжают пристально смотреть за ситуацией.

Также читайте Напряжение между Южной Кореей и КНДР растет: причина военной эскалации и последние события

"Сейчас у меня нет конкретной информации о вероятном развертывании северокорейских сил. Что я еще раз повторю, так это то, что расширенное сдерживание США — наша приверженность расширенному сдерживанию США в отношении Республики Корея и Японии будет оставаться железной", — подчеркнули в Пентагоне.

До этого министр обороны США Ллойд Остин вернулся из своей второй поездки в этом году на Корейский полуостров, и он очень ясно дал понять, когда был в Сеуле, после семи десятилетий сохранения мира и стабильности на Корейском полуострове, альянс США и Южной Кореи стоит на месте.

Военный аналитик Шон Белл в своем подкасте предположил, что Северная Корея может рассчитывать на технологическую помощь со стороны России в обмен на предоставленное Пхеньяном оружие. Он отметил, что власти КНДР хотят иметь военный спутник и уже дважды пытались запустить его.

Читайте также: