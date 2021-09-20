В Иране известного физика-ядерщика убили при помощи роботизированного пулемета - СМИ

В качестве оружия спецслужбами был выбран пулемет бельгийского производства, который был в разобранном виде ввезен на территорию Ирана.

Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде в ноябре 2020 года был убит при помощи пулемета, оснащенного роботизированным устройством с дистанционным управлением.

Об этом информирует газета The New York Times, ссылаясь на американские, израильские и иранские источники.

По информации издания, тогдашний глава израильской службы внешней разведки Йоси Коэн представил американскому руководству список готовящихся спецслужбами операций с целью препятствования развитию ядерной программы Ирана. В конце февраля 2020 года представители американской администрации, возглавляемой тогда Дональдом Трампом, одобрили планы убийства физика-ядерщика, утверждает издание.

В качестве оружия спецслужбами был выбран пулемет бельгийского производства, который был в разобранном виде ввезен на территорию Ирана, где впоследствии его собрали и установили на пикап. По информации источников The New York Times, пулемет, скорострельность которого составляет порядка 600 выстрелов минуту, был оснащен роботизированным устройством и камерами, что позволило снайперу вести стрельбу в дистанционном режиме. Автомобиль, на который он был установлен, был заминирован для того, чтобы по завершении операции организаторы могли уничтожить улики.

Операция продлилась около минуты, из роботизированного пулемета были произведены 15 выстрелов. Однако в результате последовавшего взрыва оружие не было уничтожено, а лишь отлетело в сторону, получив серьезные повреждения.

27 ноября 2020 года в районе города Дамовенд (провинция Тегеран) на него было совершено покушение. Впоследствии он умер в больнице.

Отметим, Мохсен Фахризаде был руководителем центра исследований при Министерстве обороны Ирана. По мнению наблюдателей ООН по ядерной безопасности и разведслужб США, Фахризаде снова возглавил скоординированную секретную программу по созданию ядерного оружия в Иране, которая была заморожена в 2003 году.

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