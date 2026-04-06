В Иране обвинили Трампа в «безумии и невежестве»

Дональд Трамп. / © Associated Press

Вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф набросился на президента США Дональда Трампа за «безумие и невежество».

Об этом иранский политик заявил после атаки по зданию Технологического университета Шарифа в Тегеране, сообщает Sky News.

«Атака на Университет Шарифа с помощью бомб, способных пробивать бункеры, является символом безумия и невежества Трампа. Он не понимает, что знание Ирана не в бетоне, который можно уничтожить бомбами. Настоящий бункер — это воля наших профессоров и элиты», — сказал вице-президент.

Пока не подтверждено, были ли использованы «бомбы для уничтожения бункеров», как утверждает Ареф.

Заметим, Технологический университет Шарифа считается лучшей инженерной школой Ирана.

В то же время, США еще не подтвердили и не опровергли то, что именно их войска совершили эту атаку. Кроме того, не подтверждено, что при ударах применили «бомбы для уничтожения бункеров», о чем заявил Ареф.

Напомним, The Guardian сообщило о том, что в США подвергли сомнению психическое состояние Дональда Трампа. Ряд американских политиков выразили серьезную обеспокоенность после последней бранной угрозы президента в адрес Ирана.

Заметим, Трамп с матом набросился на Иран через Ормузский пролив . В своем сообщении в Сети Truth Social он ударился к мату: «Открывайте этот банный пролив, безумные уроды, или будете жить в аду — ПРОСТО СМОТРИТЕ!».