В Иране сделали громкое заявление о продолжительности войны
Иран исключает любые переговоры с США.
Иран не будет вести переговоры с США и может «продолжать войну» бесконечно долго.
Об этом заявил старший помощник эксаятоллы Мохаммад Мохбер, сообщает The Times of Israel.
По его словам, Тегеран не намерен вести переговоры по Вашингтону и может продолжать воевать на Ближнем Востоке столько, сколько нужно.
В эфире государственного телевидения Мохаммад Мохбер заявил, что Иран «не доверял американцам». Именно поэтому страна «нет оснований для каких-либо переговоров с ними».
«Мы можем продолжать войну сколько угодно», — подчеркнул он.
Война США против Ирана: Трамп о продолжительности операции
Заметим, что президент США Дональд Трамп накануне заявил, мол, Тегеран «хочет разговаривать». Впрочем, уже слишком поздно для переговоров.
Сразу после начала операции американский лидер заявлял, что действия Штатов и Израиля против Ирана могут занять ориентировочно четыре недели. Сейчас, подчеркивал Трамп, ход событий соответствует плану, а удары США и союзников оказались эффективными — даже больше, чем ожидалось.
В то же время лидер меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис отмечает, что военные действия в Иране могут продолжаться несколько недель. Более того, в администрации Белого дома не исключают возможности введения американских войск на место событий.
