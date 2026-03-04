В Иране сделали громкое заявление о продолжительности войны

Флаг Ирана. / © Associated Press

Иран не будет вести переговоры с США и может «продолжать войну» бесконечно долго.

Об этом заявил старший помощник эксаятоллы Мохаммад Мохбер, сообщает The Times of Israel.

По его словам, Тегеран не намерен вести переговоры по Вашингтону и может продолжать воевать на Ближнем Востоке столько, сколько нужно.

В эфире государственного телевидения Мохаммад Мохбер заявил, что Иран «не доверял американцам». Именно поэтому страна «нет оснований для каких-либо переговоров с ними».

«Мы можем продолжать войну сколько угодно», — подчеркнул он.

Война США против Ирана: Трамп о продолжительности операции

Заметим, что президент США Дональд Трамп накануне заявил, мол, Тегеран «хочет разговаривать». Впрочем, уже слишком поздно для переговоров.

Сразу после начала операции американский лидер заявлял, что действия Штатов и Израиля против Ирана могут занять ориентировочно четыре недели. Сейчас, подчеркивал Трамп, ход событий соответствует плану, а удары США и союзников оказались эффективными — даже больше, чем ожидалось.

В то же время лидер меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис отмечает, что военные действия в Иране могут продолжаться несколько недель. Более того, в администрации Белого дома не исключают возможности введения американских войск на место событий.

