В Иране состоялась инаугурация нового президента Ибрагима Раиси

Ибрагим Раиси официально стал президентом.

3 августа в Иране состоялась инаугурация нового президента — страну возглавил бывший генеральный прокурор и глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

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Раиси одержал победу на президентских выборах, состоявшихся 18 июня, набрав 61,95% голосов от общего количества. Раиси поддержали 17,8 млн избирателей, в то время как у его ближайшего конкурента Мохсена Резаи 3,3 миллиона голосов.

Эксперты оценивают, что с приходом Раисе в Иране завершается период правления реформаторов, к которым относили бывшего главу государства Хасана Рухани, который занимал президентское кресло два срока подряд.

Во время избирательной гонки Раиси обещал бороться против бедности и коррупции, а также построить за четыре года четыре миллиона новых домов.

Как пишет BBC, Раиси известен своей антизападной риторикой и считается близким к Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Многие даже предсказывают ему в преемники именно Раиси.

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