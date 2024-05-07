В ISW назвали цели Кремля, который снова "бряцает" ядерным оружием

Россия снова получила свою "любимую" тему угроз применения ядерного оружия.

Кремль снова активизировал свою кампанию по рефлексивному контролю, используя ядерные угрозы для контроля стран Запада в намерении помогать Украине защититься от агрессии.

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Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны ( ISW ).

Рефлексивное управление является ключевым элементом русского инструментария гибридной войны. Эта тактика направлена на контроль действий противника путем целенаправленной враждебной риторики и информационных операций.

Россия всегда прибегает к ядерной риторике и косвенным угрозам на фоне важных политических решений стран Запада по помощи Украине, чтобы сдержать помощь или ее уменьшить.

Нынешние угрозы Кремля связаны с неизбежным прибытием западного оружия в Украину. Россия все еще пытается запугать Запад, чтобы он не предоставлял оружие или задерживал его поставки.

Аналитики оценили как крайне маловероятно, что российское ядерное оружие будет использовано в Украине или где-либо еще.

В ISW напомнили, что Россия уже много раз "бряцала" ядерным оружием во время полномасштабного вторжения в Украину, чтобы заставить Запад прекратить помощь Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что поручение Путина провести в России обучение с применением нестратегического ядерного оружия – это попытка повысить ставки накануне запланированного саммита мира.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США ответили, будут ли Путина признавать президентом после "инаугурации".

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