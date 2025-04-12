В ISW назвали компромиссы, на которые ни в коем случае не пойдет Кремль во время переговоров

Владимир Путин.

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Российская Федерация продолжает демонстрировать нежелание идти на территориальные компромиссы в Украине на предстоящих переговорах.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Аналитики вспоминают заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что, мол, президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на территориальные уступки. По словам министра, якобы "невозможно" возвращение Украины к границам 1991 года - международно признанных границ.

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"Лавров пытался переложить вину за непримиримость России на Зеленского и вероятное плохое обращение Украины с русскоязычными в Украине. Кремль продолжает открыто демонстрировать свое нежелание идти на компромиссы и уступать оккупированные Россией территории в Украине в рамках любых будущих мирных переговоров", - сказал он.

Кроме того, добавляют в ISW, диктатор-президент России Владимир Путин даже требовал, чтобы Украина уступила территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас не оккупированы российскими войсками, и утверждал, что Николаевская и Харьковская области являются "исторически российскими землями".

"Российские власти продолжают пытаться добиться от Соединенных Штатов уступок в рамках текущих двусторонних американо-российских переговоров, одновременно задерживая достижение мира в Украине", - отмечают в ISW.

Напомним, издание Reuters пишет, что спецпосланник США Стив Виткофф предложил президенту Дональду Трампу "разрешить" РФ забрать у Украины четыре области. Reuters отмечает, что этот тезис Виткофф высказывал ранее в интервью Такеру Карлсону.

Дата публикации 19:27, 11.04.25 Количество просмотров 64 Путин отдал приказ захватить 50 км! Безумная угроза для Сум?! Подробности нового наступления!