В ISW назвали угрозы от Стамбульских "соглашений" в переговорах между Украиной и РФ

Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф назвал Стамбульские протоколы 2022 года "ориентирами" для переговоров между Россией и Украиной. Однако основанное на этих протоколах соглашение будет являться документом о капитуляции.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Президент России Владимир Путин и другие чиновники страны неоднократно определяли мирные переговоры 2022 года в Стамбуле как идеальные рамки для предстоящих переговоров по прекращению войны в Украине, ведь такие границы заставят Запад уступить все давние требования Москвы.

В марте и июне 2024 года издание Wall Street Journal и New York Times сообщили, что получили несколько версий проектов соглашений по переговорам в Стамбуле в марте и апреле 2022 года. Эти проекты указывают на то, что обе стороны сначала согласились, что Украина откажется от своих стремлений к членству в НАТО и будет "постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках".

Что предполагали проекты соглашений в Стамбуле?

Проекты договоров также запрещали Украине получение какого-либо иностранного оружия или размещение иностранного военного персонала. По информации WSJ и NYT, Россия настаивала на том, чтобы украинская армия была ограничена 85 тыс. солдат, 342 танками и 519 артиллерийскими системами. Москва также потребовала ограничения радиуса действия для украинских ракет в 40 км, что позволило бы российской армии развертывать критически важные системы и материальные средства вблизи Украины, не опасаясь ударов.

В проекте соглашений США, Великобритания, Китай, Франция и Россия были указаны гарантами договора. Москва также хотела внести в качестве гаранта Беларусь. Страны-гаранты должны были "разорвать международные договоры и соглашения, несовместимые с постоянным нейтралитетом [Украины]", в частности, соглашения о военной помощи. В проектах соглашений не указывалось, должны ли другие государства-негаранты разорвать свои соглашения с Украиной, хотя это вполне возможно ввиду того, что соглашения запрещали Украине иметь любое иностранное оружие.

Россия настаивала на этих условиях в первый и второй месяцы полномасштабной войны, когда ее войска наступали на Киев и по всей северо-восточной, восточной и южной части Украины, и перед тем, как ВСУ провели успешные контрнаступления, освободив от врага значительные территории в Харьковской и Херсонской областях.

"Украина вряд ли примет какое-либо мирное соглашение на основе Стамбульских переговоров, поскольку такие условия фактически являются полной капитуляцией Украины перед долгосрочными военными целями России", – считают аналитики ISW.

Там акцентировали, что Стамбульские соглашения фактически соглашались на давние требования России относительно "денацификации" – свержения и замены демократически избранного правительства Украины на пророссийский марионеточный режим – и "демилитаризации" – ограничения и сокращения ВСУ до такого уровня, который исключал бы самозащиту от будущей российской агрессии. Стамбульские переговоры также предусматривали уступки по поводу требований России об отказе Украины от стремления вступить в НАТО или любых других союзов безопасности в будущем.

Президент Украины Владимир Зеленский оставил Стамбульские переговоры при поддержке Европы и США в 2022 году и почти наверняка отклонит подобные условия в 2025 году.

К слову, в Белом доме сообщили об уверенности президента США Дональда Трампа и его команды в том, что на следующей (этой) неделе они заключат соглашение о прекращении огня между Украиной и Россией.