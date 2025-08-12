В ISW не верят, что саммит на Аляске заставит Путина пойти на компромисс

Диктатор Путин / © Associated Press

Диктатор Путин до сих пор не изъявил никакого желания идти на компромиссы для установления мира в Украине, поэтому саммит лидеров США и РФ на Аляске вряд ли изменит ситуацию.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии Укринформа в Вашингтоне высказал руководитель Группы по России и геопространственной разведке Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос.

«Путин не продемонстрировал желание идти на компромисс по поводу своих военных целей. Я не думаю, что это изменится на саммите в пятницу», — отметил представитель ISW.

Он прокомментировал ожидания от встречи с участием Дональда Трампа и Путина, запланированной на 15 августа, а также последние оценки ISW о том, что Кремль пытается использовать это событие для создания раскола между США и Европой.

В то же время Баррос подчеркнул, что Соединенные Штаты имеют значительную силу и рычаги влияния.

«Но до сих пор правительство США отказывалось использовать все свои возможности, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен предупредил, что любые попытки заключить мирное соглашение без Украины и ее партнеров могут иметь опасные последствия.

Мы ранее информировали, что худшим сценарием встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина для Украины будет заключение несправедливого соглашения.