В ISW не верят, что саммит на Аляске заставит Путина пойти на компромисс
Кремль попытается использовать встречу с президентом США Дональдом Трампом для раскола между США и Европой.
Диктатор Путин до сих пор не изъявил никакого желания идти на компромиссы для установления мира в Украине, поэтому саммит лидеров США и РФ на Аляске вряд ли изменит ситуацию.
Такое мнение в эксклюзивном комментарии Укринформа в Вашингтоне высказал руководитель Группы по России и геопространственной разведке Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос.
«Путин не продемонстрировал желание идти на компромисс по поводу своих военных целей. Я не думаю, что это изменится на саммите в пятницу», — отметил представитель ISW.
Он прокомментировал ожидания от встречи с участием Дональда Трампа и Путина, запланированной на 15 августа, а также последние оценки ISW о том, что Кремль пытается использовать это событие для создания раскола между США и Европой.
В то же время Баррос подчеркнул, что Соединенные Штаты имеют значительную силу и рычаги влияния.
«Но до сих пор правительство США отказывалось использовать все свои возможности, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен предупредил, что любые попытки заключить мирное соглашение без Украины и ее партнеров могут иметь опасные последствия.
Мы ранее информировали, что худшим сценарием встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина для Украины будет заключение несправедливого соглашения.