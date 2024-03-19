В ISW объяснили, как Путин использует в войне свою "высокую поддержку" на "выборах"

Российский президент-диктатор Владимир Путин пытается использовать заявленные рекордные уровни явки избирателей и поддержку его кандидатуры в президенты, чтобы установить информационные условия для затяжной войны в Украине.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что во время "выборов", по данным Центризбиркома РФ, Путин якобы набрал рекордные 88,12% до 95,23% во временно оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях и аннексированном Крыму.

"Российские оккупационные чиновники, вероятно, подделали рекордно высокую поддержку Путина на оккупированных территориях Украины и заставили украинцев участвовать в "выборах", которые, по сути, были принудительными, учитывая большое количество российских сил в оккупированной части Украины", — отмечают в ISW.

Во время пресс-конференции по итогам "выборов", диктатор заявил, мол, не ожидал столь высоких результатов в оккупированных регионах Украины. Более того, он цинично заявил, что такие результаты свидетельствуют о "благодарности за российскую защиту", и пообещал, что Россия сделает все для обеспечения "защиты" временно оккупированной Украины.

"Таким образом, Путин продолжает усилия по установлению информационных условий для оправдания затяжного конфликта и долгосрочной оккупации Украины под видом "защиты" гражданских лиц на оккупированной Украине, что оказалось в опасности только из-за российского вторжения", — отмечается в отчете ISW.

Напомним, Владимир Путин победил на "выборах" президента России по итогам подсчета 100% протоколов. При итоговой явке избирателей в 77,44% по стране, 87,28% голосов набрал Путин.

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