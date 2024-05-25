В ISW оценили готовность РФ к настоящим переговорам с Украиной

Россия по-прежнему собирается завоевать новые территории Украины, а также разрушить украинскую государственность и идентичность.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что в западных СМИ все чаще появляются сообщения о том, что Владимир Путин заинтересован в прекращении огня в Украине и переговорах.

Однако, как отмечается, риторика Москвы и военные действия российской армии указывают на то, что РФ по-прежнему не заинтересована в по-настоящему содержательных переговорах и урегулировании конфликта.

По словам аналитиков, в западных СМИ появляются противоречивые сообщения от анонимных американских чиновников. Одни говорят о том, что Путин якобы готов к переговорам, а другие не могут подтвердить эту информацию.

В последние месяцы российские войска совершили наступательные операции, чтобы добиться значительных оперативных успехов. Кроме того, ВС РФ хотят нанести долгосрочный ущерб военным и экономическим возможностям Украины.

"Эти военные операции позволяют предположить, что Кремль больше заинтересован в достижении своей долгосрочной цели — максималистской победы над Украиной, чем в любом урегулировании, которое немедленно заморозило бы линию фронта", — говорится в отчете.

Напомним, Владимир Путин также сделал очередное лицемерное заявление о том, что Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров по Украине.

Читайте также: