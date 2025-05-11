В ISW оценили заявления РФ о прекращении огня: какая цель агрессора

Дмитрий Песков / © Associated Press

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Российские чиновники пытаются определить условия любых и всех соглашений о прекращении огня таким образом, чтобы это способствовало дальнейшим успехам России на поле боя в краткосрочной перспективе. Государство-агрессорка хочет иметь возможность снова атаковать Украину в будущем.

Об этом сообщает ISW.

Аналитики пишут, что спикер Кремля Дмитрий Песков 10 мая отклонил очередное предложение США и Украины относительно всеобщего прекращения огня. Россия постоянно требовала, чтобы любое будущее прекращение огня включало:

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• поддерживают долгосрочную цель России по установлению контроля над всей Украиной

• позволят России возобновить наступательные операции по более выгодной позиции в выбранное ею время.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи «коалиции решительных» в Киеве 10 мая объявил, что он, европейские чиновники и президент США Дональд Трамп предлагают всеобщее прекращение огня продолжительностью не менее 30 дней, начиная с 12 мая. Украинский лидер призвал российских чиновников отреагировать на предложение и заявил, что Европа и Соединенные Штаты должны ввести дополнительные санкции против энергетического и банковского секторов России, если та не согласится на предложение о прекращении огня.

Песков ответил, что Украина не отреагировала на предыдущие предложения президента России Владимира Путина по прекращению огня, и что давление на Россию «бесполезно». По его словам, Путин поддерживает идею прекращения огня, но у него «вопрос» относительно того, как он учтет недавние и возможные будущие российские продвижения в Украине, мобилизацию Украины и западную военную помощь Украине. Песков повторил предварительные требования Путина к Западу прекратить всю военную помощь Украине и заставить Украину прекратить мобилизацию и обучение военнослужащих как условие прекращения огня. Путин подверг критике первоначальное предложение США и Украины об общем прекращении огня от 13 марта и намекнул, что любое соглашение о прекращении огня должно ограничивать возможности Украины мобилизовать и обучать новые войска и получать военную помощь.

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Как отмечается, Путин, Песков и другие российские чиновники еще не предложили никаких сопоставимых уступок, таких как остановка собственного создания вооруженных сил и оборонно-промышленных усилий России как часть соглашения о прекращении огня.

«Российские чиновники, похоже, пытаются определить условия любых и всех соглашений о прекращении огня таким образом, чтобы это способствовало дальнейшему завоеванию Россией на поле боя в краткосрочной перспективе и поддерживало ее способность снова атаковать Украину в будущем. Песков также заявил, что Украина пытается использовать предложения по прекращению огня, чтобы „уклониться от переговоров“, ставя под сомнение заявленную цель Трампа использовать всеобщее прекращение огня как основу для предпосылок мирных переговоров», — заключили в Институте.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к мирным переговорам в любом формате после установления полного и безусловного прекращения огня минимум на 30 дней.