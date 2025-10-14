В ISW предупреждают, что Россия готовит Европу к войне и может действовать раньше, чем ожидают в НАТО

Владимир Путин. / © Associated Press

Российская Федерация усиливает диверсионные и разведывательные миссии в Европе. Кремль может создать серьезную угрозу для НАТО гораздо раньше, чем прогнозируют европейские лидеры.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Американские специалисты отмечают, что европейские чиновники продолжают фиксировать усиление скрытых и открытых атак России против Европы. Это свидетельствует о том, что Москва перешла к так называемой "фазе ноль" – этапу информационной и психологической подготовки к вероятной предстоящей войне России и НАТО.

В отчете упоминают заявление руководителя Бюро нацбезопасности Польши Славомира Ценкевича для Financial Times о том, что РФ использует криптовалюту для подкупа наемников, устраивающих диверсии в странах Европы и делает невозможным отслеживание таких платежей европейскими спецслужбами. По его словам, Кремль чаще полагается на местных жителей для выполнения ими ad hoc (разовых диверсионных или шпионских миссий).

Ценкевич отметил, что в 2023 году Польша обнаружила сеть таких агентов, которых завербовало Главное управление российского Генштаба и финансировало преимущественно по криптовалюте. По его мнению, страна-агрессорка пытается минимизировать собственные риски и использует этот тип оплаты для обхода западных санкций.

По словам Ценкевича, Польша сейчас находится в "состоянии войны" в киберпространстве. Отметим, что Варшава обвиняет Россию в организации недавней кибератаки, направленной на остановку водоснабжения в Гданьске.

В свою очередь президент Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Егер заявил, что частота российских атак на Европу является "новым уровнем конфронтации". Он также предупредил, что РФ пытается тестировать границы Европы, взорвать единство НАТО, дестабилизировать европейские демократии, разделить общества и запугать население.

Егерь отметил, что Европа должна готовиться к дальнейшей эскалации со стороны России и не может исходить из предположения, что Москва не совершит военное нападение на НАТО до 2029 года.

Тем временем в ISW напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский 12 октября сравнил недавние российские атаки против Европы с действиями их "фюрера" Владимира Путина в 2014 году, когда тот использовал незаконную аннексию Крыма для проверки реакции Запада. Украинский лидер также предупредил, что Путин готовит российское общество к вероятной агрессии против стран Балтии и Польши.

"ISW продолжает оценивать, что любое будущее прекращение огня или длительная пауза в боевых действиях в Украине освободит российские силы для быстрой передислокации к восточной границе России с НАТО, благодаря чему Россия может представлять значительную угрозу для НАТО раньше, чем ожидают многие европейские чиновники", - говорится в пресс-службе.

Напомним, высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас объяснила, почему Россия запускает дроны на страны НАТО. По ее словам, на это есть две причины. Так, Москва хочет испытать единство и реакцию Европы, а также сеять страх в европейском обществе.

Дипломатка также сообщила, что ЕС готовит карту обороны для защиты от России . Каллас заявила, что дорожная карта европейской обороны определит развитие возможностей в ключевых областях, в частности, систем борьбы с беспилотниками.