В ISW проанализировали "сигналы" Путина о готовности к переговорам

Страна-агрессорка Россия сохраняет свои максималистские цели в Украине. Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах по прекращению войны, несмотря на сообщения о том, что западные политики становятся более благосклонными к возможному диалогу Москвы и Киева.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны ( ISW ).

Американские аналитики вспомнили статью Politico, где цитируют неназванных представителя администрации президента США Джо Байдена и дипломата из Европы, которые говорят, что Белый дом и европейские чиновники смещают свое внимание по поддержке полной победы Украины над Россией — на улучшение позиции Киева в возможных переговорах с Москвой о прекращение войны.

"Politico отмечает, что такие переговоры, скорее всего, заставят Украину уступить территорию. 27 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад намерен заморозить войну в Украине, а затем представить это как победу, и риторически спросил, каких побед добились. США во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, попытавшись сделать то же самое.. Упоминание Лавровым роли США во Вьетнаме, Афганистане и Ираке свидетельствует о том, что он рассматривает дискуссию Запада о заморозке войны и подготовке к возможным переговорам Украины с Россией как готовность Запад признать поражение Украины", — говорится в отчете ISW.

Отмечается, что такое заявление Лаврова совпадает с недавними заявлениями других российских официальных лиц, свидетельствующих о том, что РФ не заинтересована в замораживании войны или участии в честных переговорах. Следовательно, Кремль в дальнейшем продолжит преследовать свои экспансионистские территориальные цели по "демилитаризации" Украины.

"Раньше ISW уже заявлял, что временное прекращение огня, вероятно, даст российским военным время для подготовки к возобновлению агрессии против Украины, и что Россия в конечном итоге будет все равно поддерживать те же максималистские цели в этой возобновленной агрессии", — отмечают американские аналитики.

Напомним, газета The New York Times со ссылкой на близкие к Кремлю источники и чиновников из США пишет, что диктатор РФ Владимир Путин намекает на готовность к перемирию. Источники газеты отмечают, что российский президент маневрирует, чтобы уменьшить риски и оставить открытыми опции в войне, которая длится дольше, чем он ожидал.

Тем временем Politico пишет, что США и ЕС начали усиливать позиции Украины перед возможными переговорами с РФ. Издание утверждает, что США и ЕС хотят укрепить оборону Украины и начать переговоры с РФ.

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