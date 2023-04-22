В Италии назвали единственный способ закончить "конфликт" в Украине

По словам министра обороны Италии, нужно искать "пожарного", чтобы погасить "конфликт" в Украине.

Глава итальянского Минобороны Гвидо Крозетто высказался, что для остановки войны необходимо попытаться усадить Украину и РФ за стол переговоров. Мол, посредником в переговорах может выступить Китай.

Такое мнение Крозетто высказал в интервью La Stampa.

По словам министра обороны Италии, в контексте войны в Украине движется двумя основными направлениями.

"Первый – это помощь. Мы должны гарантировать Украине право защищаться. Но существует постоянное и ежедневное обязательство пытаться построить стол для мира. Сейчас единственное, что мы можем сделать – это не закончить войну, а остановить конфликт и попытаться посадить за один стол двоих". собеседников, которые не разговаривают друг с другом и не имеют ничего общего», – считает Крозетто.

По его мнению, для установления мира "нужен другой собеседник". Ведь, по словам Крозетто, в Европе нет пожарного, который мог бы "подлить воду в огонь": "Нам нужны пожарные в мире, в котором ООН, которая должна выполнять эту функцию, потеряла ее".

Одним из посредников в диалоге Киева Москвы может быть Пекин, заметил глава Минобороны Италии.

"Может ли это быть Китай? Он должен быть собеседником за мирным столом. Это один из вопросов, который мы должны задать себе в Италии и Европе", — пояснил Крозетто.

Также он отметил, что для российского президента-диктатора Владимира Путина человеческий ресурс и время не имеют никакого значения в войне, развязанной в Украине.

"Путин живет в условиях, когда мертвые 100 000 или 300 000 и время в 1-3 года не проблема. Для Запада актуальным фактором является время, жертвы и общественное мнение. Сталкиваются два совершенно разных мира", — акцентировал итальянский министр.

Напомним, в ночь на 24 февраля 2023-го Китай обнародовал свой мирный план по окончании войны в Украине. Впрочем, в Украине и Западе к плану КНР относятся скептически, поскольку в нем даже не указывается, какая страна является агрессором.

В частности, советник руководителя ОП Михаил Подоляк говорит, что предложения Китая по войне РФ в Украине не несут в себе идеи "мирного плана", они скорее предлагают замораживание конфликта.

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