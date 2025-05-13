В Италии назвали политика, от которого зависит завершение войны

Обстрел. / © Associated Press

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Завершение войны зависит от его решения российского "фюрера" Владимира Путина . Именно диктатор РФ несет ответственность за установление мира с Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает Ansa.

Политик назвал продолжение атак на Украину "нелестными сигналами". По словам Таяни, решающим условием для серьезных переговоров является прекращение огня сроком на 30 дней.

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"Я надеюсь, что Москва признает готовность Зеленского к прямым переговорам и приверженность всех нас к достижению мира. Но вся ответственность сегодня в руках Путина. Мир зависит только от воли Российской Федерации", - заявил глава итальянского МИД.

Переговоры в Стамбуле

Диктатор РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле , которые были прерваны в 2022 году. Кроме того, фюрер цинично заявил, что Украина якобы нарушала предыдущие перемирия.

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на прямые переговоры с россиянами в Стамбуле и заявил, что будет ждать Путина в Турции лично.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что "имеет ощущение", что Россия согласится на 30-дневное перемирие. По его словам, встреча России и Украины 15 мая в Стамбуле может "дать хороший результат".

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Тем временем Москва прокомментировала идею временного перемирия. Так, представительница МИД России Мария Захарова заявила, что якобы инициатива по 30-дневному прекращению огня преследует цель не столько мира, сколько отдыха для Киева.

Дата публикации 13:19, 12.05.25 Количество просмотров 11 Зеленский пошел ва-банк! Слово за Путиным! Какие шансы на мир, когда обстрелы не стихают?