Италия выступает за будущее вступление Украины в Европейский Союз, однако считает, что на этом этапе приоритет имеют балканские государства.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью Corriere della Sera.

По его словам, Рим поддерживает европейские стремления Киева, но подчеркивает необходимость соблюдения очередности расширения ЕС. Таяни отметил, что у Италии есть определенные обязательства перед балканскими странами, поэтому именно они сейчас находятся в фокусе внимания.

«Мы поддерживаем вступление Украины, но сначала Балканы, с которыми мы имеем обязательства и которые для нас являются приоритетом. Мы поможем Украине, которая должна пройти определенный путь», - сказал глава МИД Италии, комментируя идею ускоренного вступления Украины в ЕС.

Таяни не назвал конкретные государства, которые могут быть впереди Украины в процессе расширения, но сообщил, что в начале апреля планирует посетить Белград, чтобы подчеркнуть внимание Италии к Сербии.

В настоящее время все шесть стран Западных Балкан находятся на разных этапах евроинтеграции. Черногория и Сербия имеют статус кандидатов и ведут переговоры о вступлении. Албания и Северная Македония получили статус кандидатов и уже открыли переговорные процессы с ЕС. Босния и Герцеговина кандидат, но переговоры еще не стартовали. Косово подало заявку на членство и рассматривается как потенциальный кандидат.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что в Венгрии якобы не будет парламента, который в ближайшие 100 лет поддержит вступление Украины в Европейский Союз. Он назвал такой план обреченным на провал, поскольку президент РФ Владимир Путин, которому откровенно служит венгерский премьер, не сможет прожить так долго.