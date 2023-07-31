В Италии предлагают прибегнуть к "политическому решению" войны: у Зеленском отреагировали

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, о "политическом решении" войны, мол, ситуация на фронте якобы зашла в тупик. В свою очередь, в Офисе украинского президента отреагировали на это, заявив о необходимости передачи Украине вооружения.

Свое мнение Крозетто высказал в интервью газете Corriere della Sera.

Заявление Рима о "тупике" на фронте

По словам Крозетто, ситуация на фронте в российской войне в Украине якобы "зашла в тупик". Именно это, по его словам, "заставляет задуматься о долгосрочных сроках завершения войны".

"Украинское контрнаступление, как некоторые из нас предполагали, столкнулось с рядом трудностей. Российские окопы осложняют наступательные действия. Поэтому может быть политический выбор, который определит окончание конфликта", – высказался итальянский министр обороны.

Реакция Офиса президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что глава Минобороны Италии прав, когда говорит, что анализ событий на линии фронта говорит о необходимости принятия "политического решения". Оно, в частности, должно состоять в военной помощи ВСУ: разблокировании передачи Украине западных истребителей, в частности, F-16; дальнобойных ракет и увеличении поставок современных систем ПРО и ПВО.

"Все эти решения известны, но главное — их своевременность. Что касается остальных, надо понимать: россияне должны быть выбиты с оккупированных территорий военным путем, а путинское вторжение — потерпеть тотальное фиаско. Любой другой "политический" результат станет крахом системы глобального порядка безопасности и триумфом кровавых людоедов по всему миру", — написал Подоляк в Twitter.

Напомним, в это время аналитики ISW заявляют о том, что президент-диктатор Российской Федерации Владимир Путин манипулирует переговорами на фоне контрнаступления ВСУ. Так, на пресс-конференции на саммите "Россия — Африка" он обвинил Киев в начале широкомасштабного контрнаступления. Вроде бы, чтобы РФ не могла обсуждать прекращение огня, пока ее оккупационный военный контингент пытается отбиться от атак ВСУ.

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