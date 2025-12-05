В Италии предлагают вернуть Кремлю замороженные активы: помощь Украине под угрозой

вице-премьер Италии Маттео СальвиниМаттео Сальвини / © Reuters

В итальянском правительстве усиливаются внутренние разногласия относительно целесообразности дальнейшей поддержки Украины . Депутаты из окружения Джорджи Мэлони все чаще расходятся во взглядах на то, стоит ли Риму продолжать оказывать помощь Киеву, особенно на фоне попыток европейских лидеров мобилизовать финансовые и военные ресурсы.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Скандальное предложение «Лиги» и отложенное голосование

Напряжение достигло пика в четверг, 4 декабря, когда представители коалиционной партии «Лига», возглавляемой вице-премьером Маттео Сальвини , сделали громкое заявление. Они предложили вернуть Москве миллиарды долларов российских активов, замороженных в Евросоюзе после начала полномасштабного вторжения.

Эта идея вызвала мгновенную реакцию министра иностранных дел Антонио Таяни. Он отверг такое предложение, отметив, что внешнюю политику Италии определяют только он и премьер-министр.

"Линию устанавливает премьер-министр, и я разделяю ее взгляды", - отрезал Таяни.

В основе спора лежит вопрос продления военной помощи Украине на 2026 год. Решение должно быть принято до конца декабря. Голосование Кабинета министров, запланированное на вечер четверга, было внезапно перенесено. Хотя Мэлони называет это вопросами «логистики» и уверена в утверждении указа, задержка свидетельствует о непростых переговорах за кулисами.

Оружие на паузе и успокоение от Минобороны

Сигналы об изменении настроений в Риме поступали и раньше. На этой неделе Антонио Таяни заявил, что Италия может приостановить участие в программе НАТО (PURL) по закупке американского оружия для Украины, назвав это преждевременным на фоне мирных переговоров. Это резкий разворот по сравнению с октябрем, когда Рим выражал готовность приобщиться к инициативе.

Министр обороны Гвидо Крозетто (соратник Мэлони по партии «Братья Италии») попытался снизить градус напряжения. В эфире государственного телевидения он заверил, что «Лига» всегда поддерживала решение правительства о помощи Украине.

«Я думаю, что она сделает это и в этот раз», — выразил надежду министр.

Официально Рим настаивает на том, что его поддержка Киева остается неизменной. Однако изменение геополитической ситуации, исчерпание фондов и приближение выборов делают позицию итальянских властей все более противоречивой.

Напомним, представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп уже остановил прямое финансирование Украины за средства США, а продажа вооружения через партнеров по Альянсу не может продолжаться бесконечно.