В Италии признались, готовы ли к нападению России

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что его государство не готово к российскому нападению. Он отметил необходимость поставить Италию в условия, чтобы она могла защищаться.

Об этом Крозетто сказал во время презентации в Риме итогов мирового турне парусника Vespucci, информирует Di Fatto Quotudiano.

"Мы не готовы ни к российскому нападению, ни к нападению со стороны другого государства, я это говорю уже давно. Считаю, что наша задача — поставить страну в условия, чтобы она могла защититься, если какой-то сумасшедший решит атаковать нас: не говорю о Путине, говорю о любом», — высказался министр обороны Италии.

Он отметил, что страна не готова к нападению, ведь не инвестировала достаточно в свою оборону в течение последних 20 лет. Крозетто добавил, что два десятилетия невозможно наверстать за год или два.

Италия и восточный фланг НАТО

Министр также высказался относительно возможного усиления оборонной координации на восточном фланге.

«Мы среди главных контрибуторов в НАТО на восточном направлении. Но у нас есть также южный фланг, и, по моему мнению, вклад, который мы предоставили на Востоке, уже достаточен. Если потом придется его увеличить, нам это должны формально предложить: пока я видел только заявление Рютте, но не официальный запрос к Италии. Если такой запрос поступит — примем решение», — рассказал Крозетто.

Министр обороны Италии — об Украине

Он прокомментировал и ситуацию с войной в Украине. Министр обороны Италии выразил надежду на «ускорение действий международного сообщества в ближайшие недели, потому что у нас больше нет времени на промедление». По словам Крозетто, «если ситуация останется без изменений, она может только ухудшиться».

«Если сейчас она является сложной, то дальше может стать драматической для всех нас. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы изменить курс, ведущий к пропасти, которая, по моему мнению, становится все ближе и неотвратимей», — отметил итальянский министр.

Напомним, 10 сентября российские дроны вторглись в Польшу и там впервые взялись их сбивать. После этого 13 сентября российский дрон залетел в Румынию и страна поднимала в небо свою боевую авиацию. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «это очевидное расширение войны Россией, и именно так они делают. Сначала маленькие шаги, а в итоге большие потери».

Заметим, еще в июне аналитики Института изучения войны (ISW) высказали оценку, что Россия может готовиться к новому вооруженному конфликту с НАТО. Может быть нападение на одну из стран Альянса.

В июле Крозетто заявлял, что Россия может представлять военную угрозу для территории НАТО уже в течение пяти лет — до 2030-го.