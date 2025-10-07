В Италии сделали громкое заявление о всемирном перемирии и назвали дату

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни / © Associated Press

Италия выступила с инициативой достичь глобального перемирия во время проведения зимних Олимпийских игр 2026 года, которые запланированы в этой стране на 6-22 февраля.

Об этом заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни в кулуарах 12-й конференции Италия-Латинская Америка в Риме, сообщает Ansa.

«Мы должны быть чемпионами мира», — подчеркнул Таяни

Министр подчеркнул, что Италия поддерживает план США по урегулированию ситуации в Газе и призвал не терять веру в возможность мира.

«Рим и Италия все больше становятся перекрестком мира, развития и роста. Учитывая Олимпийские игры в Милане, мы представляем Организации Объединенных Наций предложение по олимпийскому перемирию для всех войн, включая Украину и Ближний Восток«, — добавил Таяни.

Напомним, в прошлом году президент Франции Эмманюэль Макрон выдвигал инициативу прекращения огня в основных мировых конфликтах, включая Украину, на время проведения Олимпийских игр-2024. Однако ничего из этого не вышло.

К слову, в сентябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас не время просить президента России Владимира Путина о перемирии в войне в Украине. По его мнению, война закончится, только если удастся «еще больше снизить цены на нефть». Трамп также пообещал действовать жестко, если возникнет необходимость.