В Италии сделали заявление о мире в Украине к Рождеству

Антонио Таяни. / © Reuters

Реклама

Ожидать мира в Украине в ближайшее время не стоит. Вряд ли конкретные сдвиги произойдут к Рождеству.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает Rai News.

"По моему мнению, ничего конкретного к Рождеству не произойдет. Я считаю, что Путин глубоко разочаровал Трампа, который хотел верить в благие намерения российского лидера, но этого не произошло. Все ответы Путина были отрицательными", - подчеркнул дипломат.

Реклама

По его словам, только новые санкции способны повлиять на Россию. Таяни считает ограничение против финансового инструмента России "неизбежным инструментом". В частности, речь идет о запрещении РФ иметь финансовые средства для финансирования собственной армии.

Кроме того, глава итальянской дипломатии назвал "бесполезными" угрозы Путина о том, что Москва будет считать "законной целью" европейские войска, если их введут на территорию Украины. Тем временем Рим, добавил он, своих солдат отправлять не планирует.

"Наше предложение именно потому, что мы хотим достичь крепкого мирного соглашения, заключается в том, чтобы обеспечить безопасность Украины не присутствием боевых солдат, а типичным договором НАТО вроде статьи 5", - подчеркнул глава итальянского МИД.

Напомним, представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов ранее заявлял, что война в Украине может закончиться в 2025 году. Впрочем, для этого должен совпасть ряд ключевых факторов – как внутренних, так и внешних. К примеру, потери страны-агрессорки, реальное положение дел на фронте, экономическая ситуация в России, международное давление на Кремль.

Реклама

Вместе с тем аналитики ISW отмечают, что сейчас в планах диктатора РФ Владимира Путина не мир. В частности, говорят об этом последние удары Российской Федерации по Украине. Американские специалисты заметили, что Москва заметно ускорила свою ударную кампанию после переговоров в Стамбуле в мае 2025 года.