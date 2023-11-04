В Италии сделали заявление о мирных переговорах между Украиной и РФ

Пока еще не время для проведения мирных переговоров между Украиной и Российской Федерацией, развязавшей войну.

Об этом интервью Quotidiano Nazionale заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

По его словам, сейчас внимание к войне в Украине снизилось, однако не на политическом уровне, а только на уровне СМИ. Итальянский министр добавил, что поддержка Киева со стороны Запада и ЕС не изменилась.

"Украина борется за защиту своего суверенитета, а также за соблюдение международного права… Очевидно, что крепкий мир не может основываться только на военных действиях. Необходимо политическое "перемирие". Время для этого еще не наступило, но "Надежда умирает последней", – подчеркнул Крозетто.

Как сообщалось, издание NBC со ссылкой на собственные источники сообщило, что чиновники США и ЕС обсуждают с Украиной мирные переговоры с Россией. Позиция Украины по переговорам с Россией уже давно известна.

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