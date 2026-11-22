Флаг Италии / © pixabay.com

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Вицепремьер Италии Маттео Сальвини потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского из-за внесения своего имени в базу сайта «Миротворец». Политик дал понять, что эта ситуация может повлиять на его позицию по продлению помощи Киеву.

Об этом сообщает Il Messaggero.

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Накануне голосования по продолжению поддержки Украины итальянского вице-премьера спросили, как он относится к дальнейшему оказанию помощи Киеву. В ответ Сальвини вспомнил сайт «Миротворец», в базу которого попало его имя.

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«Посмотрим, какое предложение будет. Это не личное дело. Но если мы будем помогать правительству, которое не дистанцируется от сайтов, которые называют журналистов, спортсменов, интеллектуалов и политиков врагами народа — если не будет опровержений, осуждения или дистанцирования, это будет иметь последствия», — заявил он.

После этого итальянский политик прямо обратился к украинскому президенту.

"Я ожидаю извинений от Зеленского", - подчеркнул Сальвини.

Как отреагировала Украина

На фоне скандала посольство Украины в Италии выступило с заявлением, подчеркнув, что Миротворец не является государственным ресурсом и не представляет официальной позиции Киева.

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В дипломатическом представительстве пояснили, что сайт не входит в систему государственных органов Украины и не имеет полномочий выражать их позицию.

"Информация, опубликованная на этом сайте, не является официальной позицией Украины и не может рассматриваться как выражение позиций или решений украинских государственных институций", - отметили в посольстве.

Там также предостерегли попытки использовать неофициальные источники для создания искаженного представления об Украине и искусственного обострения отношений между государствами.

Скандал возник после появления в базе «Миротворца» имен ряда европейских политиков, в частности, депутатов Европарламента от итальянского движения «Пять звезд».

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Несмотря на спор, украинское посольство подчеркнуло, что отношения между Украиной и Италией остаются крепкими и основываются на взаимном доверии и общих ценностях.

Напомним, что ранее премьер-министр страны Роберт Фицо обвинил канцлера ФРГ Фридриха Мерца в давлении из-за помощи Украине и блокирования антироссийских санкций. Политик вспомнил эмоциональный телефонный разговор с Мерцом, во время которого тот якобы угрожал прекратить финансирование Словакии. Фицо подверг критике позицию Берлина, назвав ее шантажом, и подчеркнул, что Братислава будет самостоятельно определять свою политику и будет принимать решения по вопросам, которые считает принципиальными.

ЕС готовит дополнительные миллиарды для Украины

Напомним, Европейская комиссия предложила предоставить Украине дополнительный кредит в размере 45 млрд евро на 2027 год. Из этой суммы до 25 млрд евро планируется направить на оборонные нужды, а еще до 20 млрд — в поддержку государственного бюджета. Ожидается, что денежные средства покроют около двух третей прогнозируемого дефицита финансирования.

Ранее Евросоюз согласовал кредит на 90 млрд евро для военной и финансовой поддержки Украины в течение 2026-2027 годов. Это решение подтвердили лидеры Коалиции желающих по итогам встречи в Берлине.

Кроме того, страны НАТО обязались предоставить украинской армии вооружение, оборудование и военную подготовку на 70 млрд евро в 2026 году и по меньшей мере на такую же сумму в 2027-м.

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