В Израиле мобилизуют полицейские и армейские резервы после терактов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мобилизовал полицейские и армейские резервы в пятницу после того, как в результате последней эскалации смертельного насилия на Западном берегу Иордана и в Тель-Авиве в результате отдельных нападений погибли три человека, в том числе итальянский турист.

Об этом сообщает France24.

Несмотря на призывы к воздержанию, насилие выросло после столкновений израильской полиции с палестинцами в среду в иерусалимской мечети Аль-Акса, причем Израиль бомбил Газу и Ливан после ракетного обстрела палестинскими боевиками.

Израильская армия заявила, что начала охоту за преступниками.

Позже в центре Тель-Авива один человек погиб и семь человек в возрасте от 17 до 74 лет получили ранения, когда автомобиль въехал в людей, шедших по велосипедной дорожке вдоль набережной, и опрокинулся, сообщили израильские службы спасения и полиция.

"Все пострадавшие были туристами", – сообщили в экстренной службе.

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Также ранее Израиль обстрелял Ливан.

Напомним, что ранее в четверг, 6 апреля, когда в Израиле празднуют Песах (религиозный праздник – ред.), с территории Ливана были выпущены десятки ракет по городам на севере страны. Система противовоздушной обороны "Железный купол" не справилась с масштабной атакой, некоторые ракеты взорвались и ранили людей.

Также в ночь на 7 апреля армия с воздуха атаковала Сектор Газы, из которого обстреливают израильские города.

К тому же , Израиль заявил, что вся ответственность за эскалацию конфликта лежит полностью на террористических группировках.

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